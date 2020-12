(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2020 Salvini: “Mi metterò in fila, e quando arriverà il mio turno mi vaccinerò” “Mi vaccinerò? Io farò quello che il mio medico mi chiederà di fare, chiedo garanzie assolute sul fatto che non ci siano controindicazioni. Ovviamente mi metterò in fila, e quando arriverà il mio turno lo farò”. Così Matteo Salvini dopo il voto al Senato sulla riforma del Mes. Durata: 00_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev