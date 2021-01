(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Salvini: “O c’è un Governo per due anni, oppure diamo la parola agli italiani” “O c’è una squadra che per due anni Governa, oppure ripeto diamo la parola agli italiani. Voterà nei prossimi mesi mezza Europa, tra dieci giorni votano in Portogallo dove son messi peggio di noi. Se c’è un Governo torniamo in aula, e le emergenze son scuola, salute, lavoro”. Così Matteo Salvini in una dichiarazione di fronte al palazzo dei gruppi parlamentari del Senato. Durata: 01_00 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev