Salvini: “Riconoscimento lingua dei segni è passaggio di civiltà”

(Agenzia Vista) Roma, 5 Maggio 2021 “Aiutare le persone mi rende felice, migliorare la vita di migliaia di persone dà un senso al nostro impegno. Per un milione di disabili, sordi, sordociechi o ipoudenti, dopo anni finalmente ci saranno diritti, opportunità e libertà in più”. Lo ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini in un tweet che ha accompagnato un video in cui commenta l’approvazione dell’emendamento al decreto Sostegni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (Lis) proposto dal Carroccio. Insieme a lui nel video, il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, e il presidente Ente nazionale sordi (Ens), Giuseppe Petrucci. / Twitter Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev