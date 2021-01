(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2021 Sileri: "Contratti su vaccini dovevano essere trasparenti" "Un contratto trasparente consente di evitare che sorgano dubbi sull'ipotesi che siano venduti vaccini a chi li paga di più, come Israele. Questa mi pare un'ipotesi molto, molto difficile ma in ogni caso c'è un errore a monte, di comunicazione: questi dubbi sorgono quando non c'è trasparenza. Un errore che è stato fatto all'inizio: i contratti con le farmaceutiche andavano resi noti fin dall'inizio. Se ci fosse stata trasparenza, anche le persone che sono a casa in attesa di un vaccino sarebbero meno spaesate". Lo ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri alla presentazione al ministero del Consorzio italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione. Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev