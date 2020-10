(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2020 Sileri: "I nonni sono una risorsa di valori che si stanno perdendo" Dieci secondi di silenzio e palloncini bianchi in volo per ricordare tutti i nonni vittime del Covid. In piazza del Campidoglio si è tenuta la cerimonia per la festa dei nonni, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi, del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, dell'assessore capitolina alle politiche sociali Veronica Mammì e del presidente di Senior Italia Federanziani Roberto Messina. Sileri: "I nonni sono una risorsa di valori che si stanno perdendo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev