(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2021 Sileri: “Tra fine aprile e inizio maggio si potranno dare date per progressive riaperture in sicurezza” Per le riaperture “è difficile dare una data, quello che può esser fatto è continuare a monitorare i numeri e programmare. Il trend sarà quello del miglioramento, tra la fine dell’ultima decade di aprile e i primi di maggio posso esser date delle date per le progressive aperture in sicurezza. Questo perché stiamo andando avanti con la vaccinazione, protetti i fragili e gli anziani meno persone andranno in terapia intensiva, meno persone moriranno e tutto si alleggerirà.” Così Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev