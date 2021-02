(Agenzia Vista) Mosca, 5 febbraio 2021 SOTTOTITOLI UE-Russia, Borrell: “Differenze fondamentali e mancanza fiducia in ultimi anni” “Lo scopo della mia visita di oggi è quello di discutere le sfide che stiamo affrontando, comprese le questioni in cui i nostri punti di vista divergono e di ascoltare le reciproche preoccupazioni. Dobbiamo riconoscere che negli ultimi anni le nostre relazioni sono state segnate da differenze fondamentali e dalla mancanza di fiducia. Ci vediamo più come concorrenti o rivali, piuttosto che come partner. Eppure, l'Unione europea è il primo partner commerciale della Russia” Così l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell a Mosca, in Russia, durante la conferenza stampa con il Ministro degli Affari esteri russo Sergey Lavrov. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev