(Agenzia Vista) Napoli, 28 marzo 2021 "Mi auguro che il Governo, anziché raccontare numeri a vanvera, si impegni affinché l'Alfa verifichi i vaccini Sputnik in tempi rapidi, non nell'arco di mesi", così il presidente della Campania De Luca a Camposano (Napoli), dove la Asl Na 3 Sud ha inaugurato Centri di vaccinazione pubblico-privati per pazienti in dialisi. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev