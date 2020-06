Stati generali, Conte: transizione cashless soft, con incentivi

Milano, 16 giu. (askanews) - La transizione ai pagamenti digitali sarà soft e senza penalizzazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando a commercianti e artigiani nella terza giornata degli Stati generali sull'economia a Villa Pamphilj."Noi vogliamo un'Italia più digitale, è la strada per renderla più equa e inclusiva, il contrasto all'economia sommersa è un obiettivo che dobbiamo condividere, costituisce un ostacolo alla digitalizzazione del Paese"."Abbiamo la possibilità di chiedere investimenti per favorire una transizione dolce verso questo piano di pagamenti digitali, non vogliamo penalizzare nessuno", ha aggiunto. "Non abbiamo mai pensato di imporrre penalizzazioni a chi non si conforma".