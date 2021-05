Supermercati automatizzati nei container nella Svezia rurale

Roma, 24 mag. (askanews) - Uno dopo l'altro, i negozi di alimentari stanno chiudendo nella Svezia rurale, lasciando gli abitanti dei villaggi a viaggiare per chilometri per comprare cibo. Sono nati però diversi supermercati mobili nei container senza personale.A Veckholm, un villaggio di poche centinaia di persone a 80 chilometri da Stoccolma, l'ultimo alimentari ha chiuso da oltre 10 anni. E un anno e mezzo fa, anche il piccolo negozio rimasto presso l'unica stazione di servizio. Il supermarket più vicino per i residenti è a mezz'ora di macchina ma da luglio 2020 ha aperto un alimentari automatizzato in un container abbandonato in mezzo a un campo, aperto 24 ore al giorno. In 20 metri quadrati sono concentrati centinaia di articoli.Lucas Edman, uno dei clienti:ups 3.58-4.14"Veniamo qui tipo tre volte alla settimana e compriamo le cose che ci servono. Hanno carta igienica e disinfettante per le mani, sapone e tutto il resto, quindi va bene. Anche cibo, caramelle e tutto il resto, patatine e soda...".Supermercati di questo tipo fanno parte di una catena, Lifvs, il co-fondatore del marchio svedese spiega:ups5.09-5.27 chiudere a store.."Noi, per essere in grado di mantenere un prezzo basso per il cliente, dobbiamo essere in grado di controllare i nostri costi operativi. Questo significa controllare l'affitto - ecco perché i negozi sono piuttosto piccoli - ma anche controllare il costo del personale, che è la chiave per gestire un negozio di alimentari".Una soluzione però che per molti residenti di queste zone rurali è fondamentale. Non sarà come andare al vero supermercato dove incontrare altre persone e magari scambiare una chiacchiera con commessi e cassiere ma per i generi di necessità, quando non ci si può spostare di tanti km, è una salvezza.