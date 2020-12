(Agenzia Vista) Alto Adige, 24 dicembre 2020 Tamara Lunger sfida il K2 d'inverno: "Era un sogno. State con me e lo realizzeremo insieme" La scialpinista altoatesina Tamara Lunger sfida il K2 in inverno in un’impresa che ha definito “il suo sogno di sempre”. L’atleta ha postato sui social il video della sua partenza per il Pakistan. 00_56 Instagram Tamaralunger Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev