(Agenzia Vista) Napoli, 15 marzo 2021 Tassisti bloccano il Corso Umberto a Napoli: "Non ci fermeremo finchè non avremo sussidi" "La nostra protesta continuerà finchè non avremo sussidi. Ormai non possiamo nemmeno permetterci di mettere la benzina", così i tassisti di nuovo in sciopero a corso Umberto I, dove hanno bloccato la circolazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev