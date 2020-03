(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2020 Toninelli: "Salvini polemizza e noi troviamo le soluzioni" Danilo Toninelli su Facebook: "C'è chi polemizza sempre e chi invece lavora per trovare soluzioni. Oggi c'è un gran bisogno di posti letto nei nostri ospedali, ma mentre medici e infermieri della sanità pubblica danno l'anima per curare i pazienti, c'è anche qualcuno che non sta facendo la sua parte." Fonte Facebook Danilo Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev