Tortelli (Studi turistici Firenze): "Eventi Mugello valgono oltre 60 milioni di euro"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2021 "I“In un anno l’Autodromo del Mugello ha ospitato 88 eventi per circa 300 giornate di apertura. In queste 300 giornate sono state promosse una serie di eventi non motoristici fortemente collegati alla città metropolitana di Firenze e alla Toscana. Questo ha avuto una ricaduta in termini di presenze di oltre 500 mila persone sul territorio, persone che hanno portato un valore economico di spesa di oltre 60 milioni di euro”. Così Alessandro Tortelli, direttore del Centro studi turistici Firenze, alla Conferenza nazionale del turismo motoristico organizzata da Anci. Anci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it