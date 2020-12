(Agenzia Vista) Genova, 17 dicembre 2020 Toti: “Sacrifici chiesti a italiani dovevano consentire un minimo di socialità per Natale” “Continuiamo a ritenere che sul Natale dovremmo utilizzare le regole che ci siamo dati che prevedono la divisione in aree di rischio, in zone gialla, arancione e rossa. E soprattutto, ricordando che i sacrifici che sono stati chiesti agli italiani per contenere il virus nel mese di novembre avevano come scopo anche quello di consentire un minimo di socialità e un minimo di possibilità per le imprese e le filiere”. Così Giovanni Toti durante la diretta facebook sul punto sul contrasto al Covid-19. / Facebook Giovanni Toti Durata: 01_07 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev