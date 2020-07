Trasportatori, Grimaldi (Alis): "Anche loro eroi del Covid, ma non sono arrivate misure concrete"

(Agenzia Vista) Sorrento, 16 luglio 2020 Trasporti, Grimaldi (Alis) anche loro eroi del Covid, ma non sono arrivate misure concrete "Vogliamo mettere in luce il grande lavoro degli eroi del trasporto, gli armatori, gli autotrasportatori e le ferrovie che hanno fatto in modo che l'Italia non si fermasse in questo momento di crisi. Abbiamo lavorato senza sosta in condizioni difficilissime, sono gli eroi della pandemia" così il presidente di Alis Guido Grimaldi parlando a margine della prima giornata dell'evento "La due Giorni di Alis" a Sorrento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev