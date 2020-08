(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2020 Turchia-Grecia, l'appello del Papa: “Preoccupato per tensioni, ci sia dialogo costruttivo” “Seguo con preoccupazione le tensioni nella zona del Mediterraneo Orientale insediata da vari focolai di instabilità. Per favore, faccio appello al dialogo costruttivo e al rispetto della legalità internazionale per risolvere conflitti che minacciano la pace dei popoli della regione”. Così Papa Francesco ha voluto ricordare le tensioni tra Grecia e Turchia per il controllo del mare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev