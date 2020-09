Usa, lo scenario apocalittico dal drone dopo l'incendio di Almeda

Roma, 18 set. (askanews) - Una distesa grigia di cenere, scheletri di abitazioni, alberi neri. Sono impressionanti le immagini riprese dall'alto da un drone delle vaste aree distrutte dagli incendi in Oregon, in particolare di Talent, ormai città fantasma, devastata dal fuoco di Almeda, uno degli incendi più distruttivi registrati nello Stato e probabilmente doloso.Tutto qui è andato distrutto, ci sono stati tre morti e i residenti solo ora hanno iniziato a tornare nella zona dove non hanno trovato più nulla: solo resti carbonizzati.