(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2021 USA-Russia, Draghi: "Presto per chiamarla crisi, per ora scambio di complimenti" "E' presto per dire quali sono le implicazioni della crisi tra Usa e Russia, per ora c'è uno scambio di complimenti, non so se porterà a una crisi ma è presto per dire quale impatto avrà su di noi. Noi siamo un paese fondato su europeismo e atlantismo, i nostri fondamenti non sono in discussione." Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la sua prima conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev