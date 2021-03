(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo Vaccini, Marco Di Maio (Iv): “La Lombardia dovrebbe chiedere aiuto allo Stato” “Sosteniamo il nuovo piano del generale Figliuolo che non punta agli sprechi delle primule ma alla prossimità della campagna vaccinale. Lo Stato deve essere in grado di sostituirsi alle regioni che non sono in grado di gestire la campagna. Penso che la Lombardia dovrebbe chiedere aiuto a chi sa gestire la logistica in modo efficiente” sono le parole del deputato di Italia Viva Marco Di Maio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev