(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2020 Vaccino anti-Covid, Lupi su De Luca: “No a polemiche sterili, testimoniare utilità di vaccinarsi” “Quando c’è stato da criticare il Presidente De Luca lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto duramente, ma non ci stiamo a polemiche inutili e sterili come quella che sta accadendo sul caso vaccini e sulla vaccinazione per prima fatta dal Presidente De Luca, il Presidente della Regione Campania. Il Presidente De Luca va criticato per il modo in cui ha gestito la pandemia o il Covid, per il modo con cui governa la Regione Campania, in modo personalistico. Ma in questo momento credo che tutti noi dobbiamo testimoniare ai nostri concittadini l’importanza e l’utilità di vaccinarsi”. Così l’On. Maurizio Lupi in una dichiarazione in merito alle polemiche seguite alla vaccinazione del Presidente della Regione Campania. Durata: 01_09 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev