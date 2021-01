(Agenzia Vista), Roma 8 gennaio 2021 Vaccino Covid, Locatelli (CSS) elenca differenze e analogie tra Moderna e Pfizer: “Entrambi sicuri” “Entrambi i vaccini approvati in Italia, Pfizer e Moderna, sono basati sulla tecnologia Rna-messaggero. Ci sono fra i due anche alcune differenze: l’intervallo tra le due somministrazioni è di 28 giorni per Moderna anziché di 21. E per ogni flaconcino di vaccino Moderna sono ottenibili 10 dosi, non necessita di essere diluito e si conserva a una temperatura diversa”. Queste le parole del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia presso il Ministero della Salute. Durata: 02_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev