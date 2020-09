(Agenzia Vista) Venezia, 12 settembre 2020 Venezia77, Leone d'argento a Nuevo Orden, il regista Michel Franco, Film su una distopia che si sta avvicinando Nomadland», film di Chloé Zhao con Frances McDormand, ha vinto il Leone d’Oro alla 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. «Dear Comrades» di Andrei Konchalovsky ha ottenuto il Premio Speciale della Giuria mentre quello per la migliore sceneggiatura è andato a Chaitanya Tamhane per «The Disciple» (India). Leone d’Argento per la migliore regia a Kiyoshi Kurosawa per «Wife of a Spy» e Gran Premio della Giuria a «Nuevo Orden (New Order)» di Michel Franco. Per quanto riguarda Orizzonti, il premio per il miglior film è stato vinto da «Dashte Khamoush (The Wasteland)» di Ahmad Bahrami (Iran). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev