(Agenzia Vista) Venezia, 21 novembre 2020 Zaia: “Anche se domenica c’è bel tempo, l’ordinanza non si discute” “Anche se domenica c’è bel tempo, l’ordinanza non si discute, non chiede sacrifici immani al cittadino, ma bisogna evitare di fare assembramenti”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, durante la conferenza stampa giornaliera sullo stato della lotta alla crisi pandemica. / Facebook Luca Zaia Durata: 02_46 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev