(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre Zingaretti: “Covid un'opportunità se insieme troviamo una via d’uscita” “Unire il Paese per trovare una via d’uscita alla situazione del presente”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all’evento Next Generation, the Italian innovation society a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev