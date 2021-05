Zingaretti: “Misure del Governo erano giuste, ora possiamo aprire per non chiudere più”

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2021 “Per fortuna il Governo alcune settimane fa ha avviato le riaperture con prudenza. Se il contagio cala è grazie al fatto che le regole adottate qualche settimane fa sono state rigorose. Le decisioni prese dal Presidente Draghi erano giuste, possiamo riaprire per non richiudere mai più.” Queste le parole del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la presentazione dei risultati "open day over 40" e degli effetti della campagna vaccinale sulla mortalità nel Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev