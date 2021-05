Come creare un videogame? Da Nintendo un laboratorio per imparare

Milano, 7 mag. (askanews) - Come si crea un videogioco? Nintendo ha deciso di rispondere a questa domanda con "Laboratorio di videogiochi", un software, disponibile nel Nintendo eShop dall'11 giugno, che permetterà ai bambini, ma anche ai più grandi, di imparare e creare da zero un videogame.A guidarli in queste lezioni virtuali delle creature chiamate Nodon, ognuno con una funzione specifica, che aiuteranno in modo intuitivo a capire le basi della programmazione visuale per creare giochi di diverso genere: da platform a scorrimento orizzontale a giochi di corse, o sparatutto ambientati nello spazio.Dopo aver imparato i rudimenti con le lezioni guidate si può passare alla Programmazione libera e ovviamente giocare alla propria opera, sia nel corso della creazione per collaudo sia per puro piacere. Piacere che può essere condiviso con gli altri, a cui si può inviare il proprio gioco.