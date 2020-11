Da Radioimmaginaria un videogame per l'orientamemto scolastico

Milano, 4 nov. (askanews) - Un videogioco per aiutare gli studenti a scegliere la scuola secondaria più adeguata alle proprie attitudini. Si chiama "Stranger room" e lo hanno realizzato i ragazzi di Radioimmaginaria, il network europeo degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, per dare una mano ai più giovani a orientarsi tra i vari percorsi di studi e capire quale possa essere quello più adatto a loro.Il percorso dura 8 minuti, durante i quali un algoritmo calcola i tratti della personalità del giocatore, calato nei panni di avatar fantastici.Presentato online, a causa dell'emergenza Covid-19, al 25esimo Salone Orientamenti di Genova (dal 10 al 12 novembre 2020) "Stranger Room" offre ai ragazzi la possibilità di progettare al meglio il loro futuro; per provarci basta collegarsi al sito web saloneorientamenti.it.