Missioni Artemis, @AstroSamantha: il Lunar Gateway va avanti

Roma, 13 mag. (askanews) - "Ho passato le consegne riguardo al mio coinvolgimento diretto sul Gateway, però il Gateway continua, va avanti e non è in alcun modo diminuito nella sua importanza. È un programma in fase avanzata di progettazione e abbiamo una partecipazione importante dell'industria italiana; l'Asi è capocommessa sull'iHAB, il modulo abitativo principale di questa piccola stazione spaziale, per cui il contributo italiano ed europeo è estremamente significativo. Il fatto che questo programma sia così avanzato e portato avanti dalla partnership internazionale che è già dietro la Stazione spaziale vuol dire che è un programma solido, ben delineato con un appoggio politico a livello internazionale e il fatto che sia così ben avviato lo protegge e lo rende sicuro. Sono certa che Gateway ci sarà e continuerà a essere estrememante importante per i prossimi sviluppi dell'esplorazione lunare".Lo ha ribadito l'astronauta dell'Esa, Samantha Cristoforetti parlando del coinvolgimento europeo ed italiano nelle prossime missioni lunari Artemis in video-collegamento dalla Nasa di Houston, in occasione dell'evento di presentazione del protocollo d'Intesa tra l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e il Padiglione Italia a Expo Dubai.