Spazio, la SN11 di SpaceX esplosa in volo prima di atterrare

Boca Chica, 30 mar. (askanews) - Brutte notizie sul fronte dei test della navetta Starship di SpaceX progettata per portare l'uomo sulla Luna e, potenzialmente, un giorno, anche su Marte. Il prototipo SN11, infatti, è esploso in volo a poche centinaia di metri da terra, mentre si accingeva ad atterrare dopo aver effettutato il "balzo" ad alta quota, a 10 Km d'altezza, come previsto.Tutte le fasi del volo, nonostante la nebbia che limitava notevolmente la visibilità nella zona di Boca Chica, in Texas, sembravano essere nominali. Il decollo è avvenuto regolarmente così come la fase di ascesa, lo spegnimento dei motori e il belly flop per il volo planato. Poi, però, poco prima dell'atterraggio verticale, al momento dell'accensione dei motori Raptor, qualcosa dev'essere andato storto e la navetta si è disintegrata.Purtroppo la scarsa visibilità non ha permesso di vedere bene cosa sia effettivamente accaduto e anche le riprese delle telecamere di bordo si sono interrotte al momento dell'esplosione. Ora tecnici e ingegneri di SpaceX dovranno indagare per capire cosa abbia determinato l'esplosione.