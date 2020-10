Spazio, Simonetta Di Pippo candidata a direttore generale Esa

Milano, 6 ott. (askanews) - È Simonetta Di Pippo la condidata italiana alla carica di nuovo direttore generale dell'Esa, l'Agenzia spaziale europea. Lo ha annunciato in un tweet il sottosegretario agli Esteri con delega allo Spazio, Manlio Di Stefano."Già direttrice di UNOOSA - ha scritto Di Stefano - la Di Pippo è una leader visionaria e innovatrice nonché manager competente. Un'occasione per tutto il settore spazio UE".Simonetta Di Pippo, astrofisica, classe 1969, dal 2014 è direttore dell'Ufficio della Nazioni Unite per lo Spazio extra-atmosferico (Unoosa), dopo aver ricoperto diversi ruoli sia in Asi, l'agenzia spaziale italiana sia nella stessa Esa dov'è stata, fra le altre cose, Consigliere speciale del direttore generale e direttore del volo umano. Fu lei, nel 2009 a selezionare, tra gli altri, per la nuova classe di astronauti europei, gli italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.Da sempre impegnata per riconoscere l'importanza del ruolo femminile nella ricerca aerospaziale, nel 2009 è stata co-fondatrice dell'associazione Women in Aerospace - Europe. Così nel 2017 in un evento al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano in occasione di una mostra sulle donne e lo Spazio."Dobbiamo migliorare la qualità della presenza femminile nel campo scientifico e tecnologico - ha detto - le giovani donne e i giovani uomini hanno bisogno di nuovi modelli di riferimento in questo campo, di vedere più donne esperte in questo campo, di vedere più donne esperte in discipline tecniche, per incoraggiare i giovani a immaginare la propria carriera liberandosi dai pregiudizi di genere per sognare insieme lo Spazio".Le è stato intitolato un asteroide mentre nel 2006 è stata nominata Cavaliere Ufficiale al Merito dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.