Spazio, Thomas Pesquet primo europeo a volare sulla Crew Dragon

Parigi, 17 mar. (askanews) - È fissato per il 22 aprile 2021 il lancio della missione SpaceX Crew-2 della Nasa; a bordo della navetta Crew Dragon di SpaceX ci sarà anche l'astronauta francese dell'Esa, Thomas Pesquet, primo europeo a volare sulla nuova navetta privata americana, nell'ambito del Commercial Crew program della Nasa.Con Pesquet, 43 anni, ingegnere e pilota di linea di Air France, al suo secondo volo spaziale, ci saranno gli astronauti americani della Nasa Robert Kimbrough e Megan McArthur e il giapponese della Jaxa, Akihiko Hoshide.L'astronauta francese, nella seconda parte del suo periodo di permanenza a bordo della Iss sarà anche comandante della Stazione spaziale internazionale, come ha reso noto il neo direttore generale dell'Esa, Joseph Aschbacher, nel corso della conferenza stampa internazionale, trasmessa online per le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19.Pesquet sarà il quarto europeo ad assumere il comando della base orbitante dopo il belga Frank de Winne nel 2009, il tedesco Alexander Gerst nel 2018 e l'italiano Luca Parmitano nel 2019."È incredibile, per me è un grande onore", ha commentato l'astronauta presentando i dettagli della sua missione che è stata denominata "Alpha", come Alpha Centauri, nel rispetto della tradizione francese di dare alle missioni spaziali il nome di stelle; la prima missione di Pesquet era stata chiama "Proxima".