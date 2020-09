40 artisti all'Arena di Verona per Heroes-Il futuro inizia adesso

Verona, 5 set. (askanews) - L'Arena di Verona celebrerà il ritorno della grande musica live, attraverso un progetto artistico innovativo di ampio respiro lanciato da Music Innovation Hub Spa - Impresa Sociale (MIH), organizzato e prodotto da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con laFeltrinelli, Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi, R&P Legal, e con i contributi di Vertigo e Magellano.È tutto pronto, infatti, per Heroes-Il futuro inizia adesso il primo concerto nato e pensato per lo streaming in programma domenica 6 settembre a partire dalle ore 18:50 dall Arena di Verona che vede tornare sul palco oltre 40 artisti per 5 ore di grande musica live. Con Heroes, l'Arena sarà al centro della musica, in modalità ibrida tra il pubblico che sarà presente fisicamente e quello che avrà comprato uno smart ticket per assistere alla esclusiva diretta streaming. Il concerto sarà diffuso anche all'estero grazie alla collaborazione con 20 Istituti Italiani di Cultura (Amsterdam, Atene, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bruxelles, Budapest, Cracovia, Dublino, Istanbul, Lisbona, Londra, Lubiana, Madrid, Marsiglia, Praga, San Pietroburgo, Stoccolma, Tel Aviv, Tirana e Tunisi).Una line-up stellare animerà questo evento rivoluzionario, il primo mai prodotto nel nostro Paese in live streaming a pagamento, nel quale il meglio della nuova scena musicale italiana del momento darà vita ad uno dei progetti più ambiziosi che il mondo della musica italiana abbia mai concepito.Ecco i nomi: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anastasio, Anna, Brunori Sas, Cara, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Ghemon, Ginevra, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Mecna, Michele Bravi, Mostro, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Rocco Hunt, Salmo, Selton, Shiva, Subsonica, The Kolors, Tommaso Paradiso, Willie Peyote. La serata si aprirà con uno straordinario omaggio al maestro ENNIO MORRICONE realizzato da Alex Braga accompagnato sul palco dal soprano Rosa Feola e dal giovanissimo talento dell arpa Kety Fusco.Grande attesa per i featuring di Elisa con Marracash, Ana Mena con Rocco Hunt, Ginevra con Ghemon, Annalisa con Achille Lauro, Zero Assoluto con Gazzelle che si esibiranno sul palco di HEROES.A raccontare l evento ci sarà anche il team dei CREATORS con One Shot Agency e Show Reel Factory, e con i contributi di Efrem Lamesta, Elisa Maino, Gianmarco Rottaro, K4U, Lercio e Marta Losito, ognuno con le sue peculiarità e il suo linguaggio, insieme al team di VENTI, media partner dell evento insieme alla RAI mentre Spotify è Music Streaming Partner e Rai Radio 2, Rds e Radio Italia sono le radio ufficiali.Lo streaming in diretta, con la regia di Luigi Antonini, sarà disponibile via web su www.FUTURISSIMA.NET (link anche su laFeltrinelli.it, IBS.it) e tramite app mobile su A-LIVE.