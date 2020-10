Carl Brave, esce nuovo album "Coraggio": no al razzismo musicale!

Roma, 9 ott. (askanews) - Un giro in barca sul Tevere nella sua Roma per parlare del nuovo album "Coraggio". Dopo due anni di lavoro Carl Brave pubblica (il 9 ottobre) per la Island Records il suo secondo album, ben 17 inediti, molti dei quali scritti o modificati durante il lockdown, ma non solo."Li ho scritti viaggiando, tra Roma, Berlino, ho fatto un tour europeo, Parigi, Miami, Malaga, in ogni posto ho preso degli strumenti del posto e un po' di influenze del posto per creare una bella coesione".Dopo il primo album "Notti Brave" (certificato Doppio Disco di Platino), l'artista e producer romano, vero nome Carlo Luigi Coraggio, scrive un altro capitolo del suo percorso, contaminando nuovamente il pop, il cantautorato e il rap in uno stile tutto suo, come dice il titolo:"L'idea di questo titolo è più che altro musicale perché il 'Coraggio' di spaziare tra un genere e l'altro o tra generi opposti, che non c'entrano niente, tra sound diversi, metterli nel disco e farli e miei. Io sono contro il razzismo musicale! Quando parli di trap molti storcono il naso""Ho cercato di prendere diverse influenze da questi generi, che se vai a vedere alla fine non parlano solo di soldi o 'puttane'".L'album è stato anticipato da quattro singoli molto amati "Regina Coeli", con i contributi video dei fan in quarantena, "Che poi" (con la partecipazione straordinaria nel videoclip di Carlo Verdone), "Spigoli" (feat. la rivelazione - dice Brave - Mara Sattei, tha Supreme") e "Fratellì". E poi c'è anche:"Eccallà, è un detto romano di quando di succede qualcosa e lo sapevi che ti sarebbe successa... Eccallà è successa, lo sapevo. Io porto nel cuore Roma e la vita romana".Sette le collaborazioni nel disco (Mara Sattei, tha Supreme, Ketama, Gue Pequeno, Taxi B e Pretty Solero), tra cui un duetto con Elodie "Parli Parli":"É un pezzo che strizza l'occhio al classico, un po' Mina Style, e al moderno. Elodie fa la parte elegante, classica, io faccio il resto"La copertina (realizzata da Valerio Bulla) è un omaggio al nonno:"Mio nonno paterno, lui era un generale della Marina e da lui ho preso anche la passione per la musica, gli ho voluto mettere le collane per farlo diventare un po' più trap".E ora non manca che tornare live, due le date ripogrammate a luglio 2021 (a Milano il 20, a Roma il 24):"Coraggio ragazzi, ce la facciamo si suona, daje, ciao!".Questa la tracklist completa di "Coraggio":1 Shangai2 Parli Parli (feat. Elodie)3 Eccallà4 Nuvole5 Spigoli (feat. Mara Sattei, tha Supreme)6 Gemelli7 Glicine8 Ma ndo vai (feat. Ketama)9 Fake Dm (feat. Gue Pequeno)10 Buuu!11 Fratellì12 Le guardie (feat. Taxi B)13 Je m appelle14 Regina Coeli15 Fototessera (feat. Pretty Solero)16 Che Poi17 Marisol