Crozza: De Luca nel derby Salernitana-Napoli, Shakira altro che cantare come al Superbowl...

Un esilarante Maurizio Crozza / De Luca - nel corso della nuova puntata di “Fratelli di Crozza” in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE - invita i turisti di tutto il mondo: “Faccio come il Papa alla benedizione urbi et orbi. Visto che come potenza mediatica più o meno ce la giochiamo. Venite a vedere l’Italia che un paese bellissimo tutto: Reggia di Caserta, Pompei, Paestum, Costiera amalfitana. Sto dicendo solo luoghi della Campania? E ho colpa io se in Italia i posti che vale la pena di vedere stanno solo qua?” Il Governatore commenta poi la promozione della Salernitana in Serie A: “Il derby Napoli-Salernitana farà apparire la finale dei Mondiali una gara di sputo di seme d’anguria. Le dico solo che se al Superbowl Shakira fa lo show d’apertura… al Sanpaolo il giorno del derby Shakira vende le bibite assieme a Di Maio!”