Crozza/ il politologo guerrafondaio Edward Luttwak: “Come nei film per apprezzare felicita’, devi passare attraverso la guerra. grazie al conflitto limoni come se non ci fosse un domani”

Nella nuova puntata di "Fratelli di Crozza" – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Crozza porta sul palco del suo one man show il politologo guerrafondaio Edward Luttwak: "Io purtroppo in Europa sto vedendo un sacco di pacifisti. Tutti i film c'è momento di conflitto. Tu pensa Biancaneve coi sette nani… che due coxxxxi senza Strega… a cantare andiamo a lavorare! Fortunatamente poi arriva strega. avvelena Biancaneve, lei muore, genera tristezza, morte…poi arriva principe che limona ma perché c'è stata morte disperazione e dolore. Per apprezzare la felicità… devi passare attraverso la guerra! Conflitto riattiva la circolazione. E soprattutto limoni come se non ci fosse un domani!