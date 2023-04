Crozza/Landini sull’armocromia della Schlein “Più ti accosti ai colori e più ti scosti dai lavoratori”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i rossi panni di un esterrefatto Maurizio Landini - segretario generale della CGIL - dalle ultime dichiarazioni della neo-influencer del PD, Elly Schlein: “Ma stiamo scherzando! Hollywood?!? Schlein, ma ti rendi conto…l’unica cosa di rosso che c’è a Hollywood è il red carpet e lo calpestano! La consulente d’immagine! Ma ti rendi conto? Enrica Chicchio. Schlein… tu c’hai la Chicchio… ma i lavoratori dicono… cacchio! Ma pensi ai colori Schlein? Pensi ai colori? I colori nostri, della Sinistra, sono solo due: il blu della tuta e il rosso della bandiera. Armocromia?!? Ma ti preoccupi del ritorno d’immagine? Ma pensa al tornio, non al ritorno. Siam passati dal socialismo ai social! Ma non ti rendi conto che tu, Schlein, più accosti i colori più ti scosti dai lavoratori? Armocromia? Personal shopper? Ma stiamo scherzando! Ma al massimo alla Camusso ci dicevano ‘mettiti un paio di pantaloni’.

“Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”