Crozza/ Letta presenta la bussola del PD con le domandone sul futuro del partito: “Meglio gommone o barca a vela?

Maurizio Crozza - nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di Crozza”, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, veste i panni di un esilarante Enrico Letta e presenta la Bussola del Pd con le 20 domande sul futuro del partito: “È già trapelata qualche indiscrezione sulle possibili domandone. Per esempio: sul Freccia Rossa è meglio Dostoevskij o Fast & Furious su Netflix? Gommone o barca a vela? Birkenstock in plastica o in cuoio?”