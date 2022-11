Crozza/ Letta trova la scatola dove mettere i contenuti: “C’e’ scritto fragile, perfetta per la nostra idea di sinistra”

Maurizio Crozza diventa Enrico Letta - nella settima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - e finalmente trova la scatola dove mettere i contenuti della sinistra: “C’è scritto “Fragile” che trovo perfetto per raccontare agli elettori la nostra idea di Sinistra”

