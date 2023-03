Crozza/Meloni donna, madre, cristiana e pop star: “Ci stanno i ragazzini che me stanno a osanna’… manco fossi Ariana Grande… non a caso perché infatti io so’ ‘na grande… e so’ pure ariana.”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza diventa Giorgia Meloni entusiasta per i successi di Governo ottenuti e sulla depenalizzazione del reato di evasione fiscale "Ma scusa, evadere che reato è? Basta che ci dai li sordi e amici come prima. [...] se l’evasore vuole andare in galera basta che fa un rave se becca sei anni oppure basta che salva uno in mare e lo sfonnamo… ma lo decide lui.”