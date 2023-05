Crozza /Mourinho dopo le dichiarazioni su Chiffi e sulle altre società calcistiche: “Spero solo che la roma abbia la forza di trovare un avvocato che abbia la voglia di avere la forza di pararmi il cuxo”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna nelle vesti dell’allenatore della Roma, José Mourinho, dopo le accuse mosse contro l’arbitro Chiffi e le presunte magagne delle altre squadre di campionato sulla scelta degli arbitri di partita: “È incredibile che la Roma non ha la forza di dire: io quest’arbitro non lo voglio. [...] Eeeeh! La Juve fa i casting, prende sempre arbitri con le calcificazioni ossee che non riescono a tirare su il cartellino. Ma la Roma non ha la forza o forse non ha la voglia di avere la forza, o forse non ha la forza di avere la voglia di avere la forza. A forza di avere la voglia non ti viene la forza di avere la voglia, scusa un attimo: cosa ca**o ho detto? Ma io non sono stupido, mi sono protetto, mi sono messo il microfono, mi sono registrato. Ah no che stupido! Non ho avuto la forza di accenderlo, o forse non ho avuto la voglia di avere la forza di accenderlo. Forse anche io sono come la Roma, non ha la forza di scegliere l’arbitro. [...] Io spero solo che la Roma abbia la forza di trovare un avvocato che abbia la voglia di avere la forza di pararmi il culo. Non sono stupido!”

