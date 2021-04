Crozza, Recalcati dà il suo parere sui disagi psicologici causati dal Covid

Nel corso di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE, un esilarante Crozza /Recalcati dà il suo parere professionale sui disagi psicologici provocati dal Covid: “La psico-banalisi ci insegna che questa pandemia ha senz’altro messo a dura prova l’io di tutti noi durante il lockdown. Abbiamo visto degli io in ville di 300 metri quadri con piscina essere più felici dell’io mono-localico… che si sveglia in trentacinque metri quadrati col bagno cieco… e la suocera aerofagica.”