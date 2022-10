Crozza/Salvini: “ Non voglio i ministeri, ma continuare a fare un’estenuante e scadente campagna elettorale”

Maurizio Crozza veste i panni di Matteo Salvini - nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza”, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ e ammette: “Non sono in cerca di Viminali, ministeri di agricolture… di poltrone. Io oggi, dall’ufficio del governo del Centro destra, dico: datemi un posto dove posso appoggiare il telefonino e fare l’unico lavoro che sono in grado di fare: una continua, lunga… estenuante, deprimente, strabordante, scadente, infinita… campagna elettorale!”

