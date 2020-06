EMIS KILLA, il video che apre YO! MTV Raps

in questi ultimi due mesi di emergenza sanitaria la musica si è dimostrata uno degli strumenti più efficaci per creare empatia, dimostrare solidarietà, unire le persone, seppur a distanza. Abbiamo visto medici esausti a fine turno imbracciare la chitarra e cantare Creep dei Radioehad, abbiamo visto riempirsi i balconi per cantare insieme e sentirci ancora una comunità, abbiamo visto il mondo della musica, benché attraversato da mille difficoltà, mobilitarsi per raccogliere fondi a sostegno dell’emergenza. La musica ha dimostrato ancora una volta il suo potere taumaturgico, ed è con la musica che MTV Italia, il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia, intende proseguire la sua linea editoriale attraverso YO! MTV Raps, la versione italiana del leggendario programma di MTV USA interamente dedicato alla musica rap e alla cultura hip hop in onda da mercoledì 17 alle 22.00 in prima tv su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV). Ad accompagnare lo spettatore nel mondo della street culture ci saranno il rapper milanese Emis Killa e Valentina Pegorer, due giovani coinvolgenti, per offrire un punto di vista alternativo non solo per far conoscere in maniera più approfondita la scena rap italiana, ma anche per parlare più da vicino ai giovani, attraverso il genere musicale che oggi più li rappresenta. Lo studio di YO! MTV Raps infatti è un crocevia di storie, persone, artisti, fan: una piazza dove trovano posto un Food Truk realmente funzionate, un Barber Shop, una sala giochi anni ’80 e un palco, un luogo dove il pubblico vive l’esperienza del live in modo spontaneo e coinvolgente. Ogni artista che sarà ospite si troverà quindi immerso in una realtà molto simile a quella nella quale la sua musica ha trovato ispirazione in passato e continua ad evolversi oggi. Nel corso del programma si esibiranno alcuni dei più importanti rapper in circolazione: Jake La Furia, Chadia Rodriguez, Ensi e Roshelle, ma anche Il Tre, I Tauro Boys, Louis Dee, Random e Lahasna. Ognuno di loro, oltre a scatenare il pubblico racconterà sé stesso, la sua carriera, i momenti difficili, le sconfitte, così come il momento della svolta verso il successo. C’è chi lo farà al Barber Shop mentre si prende cura della propria barba e chi davanti al Food Truck mangiando un panino, in un’atmosfera priva della liturgia televisiva, concetto molto distante da un mondo che di liturgie ha creato le sue. Parallelamente al programma sarà creata anche una playlist disponibile sul canale MTV Music Italia di Spotify, composta da 500 brani rap italiani e stranieri dove trovano posto pezzi cult, successi di ogni epoca ma anche brani recentissimi, in una successione ragionata sui nomi del momento. La Playlist di YO! MTV Raps si evolverà in sinergia con il prosieguo del programma: puntata dopo puntata saranno inseriti in apertura gli ospiti che di volta in volta saranno presenti. C’è inoltre una rotazione video dedicata a YO! MTV Raps in onda su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) dal lunedì al venerdì alle 6.50 e alle 14.55, sabato e domenica alle 8.00. La rotazione e le repliche dello show andranno in onda anche su MTV Music (canale Sky 704), dal lunedì al venerdì alle 14.00 e alle 19.00 e sabato e domenica alle 15.00 e 21.00. Ma non è tutto YO! MTV Raps conquisterà i profili social e il sito di MTV, ben oltre il periodo di lancio del programma. Oltre ai video con il meglio dello show tv, ci saranno anche interviste, extra e due short form esclusivi ed originali, Top Boy e Fashion Forward, con artisti come Chadia Rodriguez, Massimo Pericolo, Jake La Furia, Ensi e molti altri. Sulle Insgram Stories di MTV Italia, invece, si potrà votare l’artista rap/trap/hiphop preferito di sempre per tutto il mese di giugno. Le votazioni decideranno le posizioni nella YO! MTV Raps Chart, la classifica online di video musicali a tema rap, trap, hip hop e urban ispirata dallo show. In più ci saranno meme, quiz, news e tanti contenuti extra con i protagonisti dello show Emis Killa e Valentina Pegorer. Radio partner del programma è TRX Radio, la prima radio italiana sul rap locale e internazionale che, oltre a seguire la programmazione musicale dello show, realizzerà interviste ai protagonisti, mentre Cosmopolitan Italy pubblicherà contenuti esclusivi sul proprio sito e sui social. Tanti gli aspetti peculiari del progetto YO! MTV Raps che travalicano il concetto di programma tv. In qualità di racconto della cultura rap a 360 gradi, ad esempio, YO! MTV Raps si è voluto fortemente legare alla campagna Segnali d’Italia di IGP Decaux: MTV infatti finanzierà il progetto, tra quelli che sono stati proposti, che meglio saprà coniugare rigenerazione urbana e street art, mondo da sempre legato alla cultura rap italiana. Il vincitore verrà annunciato a ridosso della partenza del programma. Il progetto è perfettamente in linea con la mission MTV, brand che da sempre ha un dialogo preferenziale con i giovani e ne fa una rappresentazione veritiera. Il fenomeno YO! MTV Raps nel mondo Dopo Regno Unito, Germania, Africa e Asia arriva anche in Italia il nuovo format televisivo, punto di riferimento della musica rap internazionale. Dopo il suo debutto in USA 30 anni fa – il 6 agosto 1988 – YO! MTV Raps è diventato il punto di riferimento per lo scenario hip hop. L’avvento del programma ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione di questo genere di musica: ha contribuito a creare un interesse mondiale aumentando l’attenzione nei confronti della cultura hip hop, fino a farla diventare un fenomeno mainstream musicale a livello mondiale. EMIS KILLA – nota biografiche È uno degli esponenti di spicco della scena hip hop del nostro Paese. Classe 1989 – all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli – Emis si avvicina al rap all'età di 14 anni, attratto principalmente dalle rap battle, disciplina che coltiva da subito in strada. Nel corso della sua fortunata carriera ha collaborato con i principali esponenti della scena rap tra cui: Big Fish, Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Tormento e tanti altri. VALENTINA PEGORER – note biografiche Si ciba di musica da sempre, in particolare di musica rap e di tutto ciò che ha a che fare con la street culture. Valentina Pegorer, classe 1990, è stata volto di alcuni tra i più grandi eventi musicali internazionali come Rockin’1000 e Primavera Sound di Barcellona. Nota al grande pubblico tv con la memorabile edizione di Pechino Express quando vinse l’edizione 2017 in coppia con la DJ Ema Stokholma, è sempre alla ricerca di nuove sonorità e nuove emozioni. Mamma di una bimba di appena un anno avuta da Edoardo Manozzi in arte Boss Doms produttore e dj romano, spalla di Achille Lauro, Valentina Pegorer è forse la capostipite di una nuova generazione di VJ, icone della musica in tv per oltre un decennio. YO! MTV Raps è una produzione ViacomCBS International Studios (VIS) in collaborazione con Gvng-Ho. Main partner dell’edizione italiana di YO! MTV Raps sono Wacko’s del gruppo San Carlo e Wudy Aia. Per scoprire maggiori dettagli sul programma italiano e sugli artisti che lo animeranno, continuate a seguire MTV sul sito e sui social ufficiali: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube e commentate con l’hashtag #YoMTVRaps