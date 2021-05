Esce Alestalè, il nuovo album di Setak

Roma, 15 mag. (askanews) - Anticipato dai brani Quanda sj 'fforte e Coramare, Alestalé unisce il dialetto abruzzese a sonorità internazionali, punto fermo del sodalizio creato tra Nicola Pomponi e Fabrizio Cesare, che cura la produzione artistica anche di questo nuovo lavoro come era stato per l'album d'esordio di Setak, Blusanza, uscito nel maggio 2019.12 brani scritti e composti da Setak e Fabrizio Cesare che ci riportano uno spaccato dei nostri giorni: ci sono cose che non si possono cambiare in "E indande pjove", e altre che invece hanno bisogno del nostro impegno per essere affrontate con forza, come in "Alestalé", il brano che dà il titolo all album.C'è la violenza, inutile e arrogante di "Quanda sj 'fforte", e il voler rifuggire da persone e comportamenti ambigui ("Ninn è cchjiù" e "Ma tu mò chj vvu' da me"). Si canta dell'amore "Aspitte aspitte", dell'amore del padre per il figlio appena nato ("Jù nderre"), della complicità che passa attraverso gli sguardi in "Facile" e delle tradizioni che possono essere tramandate, come in "Lu juste arvè", il brano cantato insieme al compaesano Mimmo Locasciulli.Ospiti dell'album anche Francesco Di Bella e la tromba di Fabrizio Bosso, che duettano con Setak in "Coramare", per raccontare la condizione interiore di chi sopravvive ad un'esperienza drammatica. "Camillo" invece è un brano ibrido, mezzo in dialetto mezzo in italiano che parla della tendenza a trovare sempre un capro espiatorio che ci faccia scappare dalle nostre responsabilità soggettive. Ballate romantiche e intense che Setak riempie con la sua voce piena e riconoscibile, quasi sussurrata.