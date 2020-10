Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Conte/ Crozza, dopo aver ingaggiato Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina, si affida ad Amadeus per combattere l’evasione fiscale: “conduce “I soliti ignoti”...ho pensato che ci fosse un’attinenza: se invitasse qualche evasore totale in trasmissione potremmo cominciare ad identificarli e magari ad arrestarne qualcuno”