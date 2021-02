Il festival di Sanremo secondo Random

Roma, 23 feb. (askanews) - "E' un onore grandissimo poter partecipare, a 19 anni, dopo un anno e mezzo di carriera, quasi due anni. - ha detto Random ad Askanews a proposito della sua partecipazione al festival -. E' ancora di più una grande soddisfazione, in primis, ma soprattutto è una grande grande opportunità per portare il mio messaggio, che è la cosa secondo me più importante di tutta questa cosa, ovvero il messaggio di crederci, di lavorare affinché i propri sogni si realizzino. Il fatto che ognuno di noi ha un talento, ha uno scopo nella sua vita, deve trovarlo e lavorare affinché si realizzi. Questo è il mio messaggio e penso che la cosa più importante per me, di tutto questo festival, è che sarà che anche una sola persona potrà capire questo messaggio e affrontare la sua vita, anche per un giorno, in maniera diversa".