In anteprima il backstage di "La parte chiara" di Marco Masini

Ravenna, 4 nov. (askanews) - In anteprima del video di backstage di Marco Masini, "La parte chiara", registrato a Ravenna verso metà settembre, per la regia di Stefano Salvati. con una sopresa finale per il cantante toscano. Il brano è il nuovo singolo estratto dall'album "Masini +1, 30th Anniversary". Regia del videoclip ed è prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e IMAGinACTION con La Collaborazione Degli Allievi Del Corso Ecipar "Il Filmaker Come Figura Di Supporto Per La Valorizzazione Del Festival IMAGinACTION". Il corso è il primo in Italia che prepara professionalmente i giovani alla realizzazione del videoclip.Da venerdì 9 ottobre sarà in radio "LA PARTE CHIARA", singolo che sarà accompagnato dal videoclip con la regia di Stefano Salvati.Il brano, contenuto nell'album "Masini +1, 30th Anniversary", è la perfetta celebrazione di 30 anni di musica di Marco Masini, un artista capace di raccontare il mondo senza retorica, con un linguaggio estremamente diretto ed espressivo unito a una sensibilità toccante ed empatica, che arriva dritta al cuore delle persone.