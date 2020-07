In anteprima il video di "Arizona" nuovo singolo di Jaqueline

Milano, 11 lug. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio di "Arizona" (Ore25 / Marte Label, distribuito da Artist First), il nuovo singolo della cantautrice e musicista Jaqueline.Scritto da Jaqueline insieme a Davide Fraraccio, "Arizona" è un brano ipnotico e ammaliante, in cui emerge la grinta e la potenza vocale della cantautrice.""Arizona" è un viaggio dentro un labirinto di occasioni, sogni e possibilità - afferma Jaqueline - La vita ci sorprende quando tutto può sembrare ormai poco chiaro, basta accendere l'interruttore "Play" per andare avanti lungo il viaggio che ci spetta vivere. Tutti abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino, siamo noi ad affrontare la vita di tutti i giorni, siamo noi i protagonisti delle nostre scelte"."Nel video desideravo raccontare il rapporto che ho con me stessa, in un gioco di ruoli che tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino alla fine. Un viaggio alla scoperta di qualcosa di imprevedibile..." aggiunge la cantautrice e musicista siciliana.