In anteprima il video "Soltanto per stanotte" di Daniele Lanave

Milano, 30 giu. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio di "Soltanto per stanotte" (OnTheSet / Artist First), il nuovo singolo di Daniele Lanave, prodotto da Luca Venturi per Prima La Musica Italiana da oggi anche in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali.Il brano è stato scritto da Daniele Lanave e Giuseppe Giocondo, arrangiato da Franco Muggeo, registrato a Milano e al Mast Academy Studio di Bari con la collaborazione artistica di Tempoxso e masterizzato da Claudio Giussani all'Energy Mastering di Milano.A proposito del singolo, il cantautore pugliese commenta che sta ultimando anche l'album: "Soltanto per stanotte" è un brano pop reggae, nato da un incontro con una ragazza che appartiene al mio passato, durante il quale entrambi abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Rivedendola quella sera sono riemerse in noi tutte le emozioni e i ricordi che ci avevano legati per tanti anni e prepotenti hanno riacceso la passione e l'amore soltanto per una notte .Il video diretto da Marco D'Andragora (DAMSTUDIO) è stato girato nelle bellissima città bianca di Ostuni. La clip vede la partecipazione della modella nigeriana, Sarah Ibizugbe Ese, scappata dai disagi di una terra difficile come la Nigeria, arrivata in Italia con un barcone a Taranto, passata dal centro di accoglienza di Molfetta alla Fashion Week di Parigi e Milano, è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà.Sarah Ibizugbe Ese, una bellezza statuaria di 178 centimetri, è una rifugiata politica nigeriana di 19 anni, scoperta a maggio 2019 dalla nota talent scout pugliese Carmen Martorana mentre cantava su un palco. La storia di inclusione di Sarah, accolta nella casa di Carmen Martorana come una figlia, emoziona e va raccontata, affinché diventi un esempio di grande amore e generosità per noi ed un esempio di riscatto per ragazze come lei.